Zielono nam (już było) - bieżącą sytuacje komentuje Adam Willma

Jak ja zazdroszczę ludziom z Łęgnowa, że mają takie widoki. Cieszcie się, póki ich wam nie opodatkują. I leczcie się tymi sielankowymi obrazami, bo potwierdzono już naukowo, że sąsiedztwo zieleni wpływa na obniżenie poziomu stresu.

Wszyscy lubimy ładne widoki, ale tylko do momentu, gdy zaczynają kosztować. Ostatnie trzy dekady to jakaś horrendalna zapaść w polskiej urbanistyce, albo – mówiąc wprost – zatopienie morzu eleganckiej korupcji. Bo jak to inaczej określić, skoro mądre i wykształcone chłopaki, które znają zasady inteligentnie zaprojektowanych miast, podpisują się pod tymi koszmarkami planistycznymi, w których liczy się jedynie interes deweloperów.