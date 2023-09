Ziemniaki - te osoby nie powinny ich jeść. Niektórym ziemniaki mogą naprawdę zaszkodzić

Ziemniaki to źródło skrobi, białek, aminokwasów, błonnika, cukrów (glukoza, fruktoza, sacharoza), kwasów tłuszczowych i składników mineralnych (wapń, chlor, żelazo, jod, siarka, witaminy C, PP, B1, B2 i B6, potas i mangan, związki fenolowe o charakterze przeciwutleniaczy, antocyjany). Jednak mimo tych zalet, panuje przekonanie, że ziemniaki są szkodliwe, tuczą i powinno się ich unikać w diecie. Jak to jest naprawdę? Mamy listę osób, które nie powinny spożywać ziemniaków, gdyż mogą one im zaszkodzić. Sprawdź.

pixabay.com