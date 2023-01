Takie dodatki do ziemniaków sprawiają, że tyjemy. Wyjaśniamy, jakich produktów unikać

Nadwaga i otyłość się poważnym problemem społecznym, który dotyka coraz młodsze osoby. Nie bez winy jest w tym przypadku praca, czy nauka zdalna, która przyzwyczaiła nas do siedzącego trybu życia.

Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych jest procesem, do którego dochodzi we wczesnych dzieciństwie. Jeśli jako dziecko miałeś nieograniczony dostęp do słodyczy, to bardzo prawdopodobne, że w dorosłym życiu możesz borykać się z nadwagą lub otyłością.