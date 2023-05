90 dni na zgłoszenie źrebięcia. Weszła zmiana, o którą apelowali hodowcy

Przepisy bez litości

- W Polsce ludzie wycofują się z produkcji zwierzęcej, bo mamy nienormalne przepisy, urzędnicy ganiają rolników jak psy i za wszystko jest kara. W okresie wyźrebień, który trwa od stycznia do końca czerwca, daje się nam siedem dni na zgłoszenie urodzenia. Dlaczego nie możemy tego zrobić za dwa, trzy miesiące, gdy sezon się zakończy? Dlaczego musimy biegać w tę i z powrotem, i to dwa razy, bo do ARiMR i inspekcji weterynaryjnej? Przepisy są skonstruowane bez litości i to powoduje, że ludzie przestają hodować zwierzęta.

- Nowe przepisy wydłużyły termin zgłaszania źrebiąt do 90 dnia od ich narodzin – informuje KPODR, a Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Koni oraz ARiMR proszą o załatwianie tego za pośrednictwem bazy IRZ plus.

- To prosta i wygodna aplikacja – zachęca ARiMR. - Wykorzystując jej możliwości, producenci zyskują wgląd do informacji dotyczących swoich działalności, zgłoszeń, których dokonali oraz zwierząt powiązanych z ich działalnością.

Pomocą w zalogowaniu się do IRZ plus służą pracownicy biur powiatowych Agencji, na stronie internetowej ARiMR znajdziemy też podręcznik, jak to zrobić krok po kroku.