Anwil Włocławek ograł Gladiatorów i teraz będzie kibicował Bilbao Basket

Anwil Włocławek - Caledonia Gladiators 93:72 (21:14, 27:21, 23:20, 22:17)

Anwil: Garbacz 23 (3), Sanders 15 (1), 6 as., Petrasek 12, Bell 6, Young 7 oraz Joesaar 9, Kostrzewski 8, Groves 8 (1), Łączyński 3 (1), Łazarski 0, Siewruk 0.

Caledonia: Alihodzić 16, Whelan 12 (1), Dubose 9, Onwas 8 (2), Palyza 4 oraz Malcolm 7 (1), Buttrick 6, Moore 4, Jovicic 4, Johnson 2,Baldwin 0, Jimenez 0.

Choć Anwil po czterech kolejkach fazy grupowej miał na koncie tylko jedno zwycięstwo, to wciąż są widoki na awans do kolejnej rundy. Warunki są dwa: wysokie wygrane włocławian z Caledonią Gladiators i Sibiu oraz nieco szczęścia w wynikach w innych meczach. Anwil może awansować jedynie z drugiego miejsca, a tam do wzięcia jest sześć miejsc, a kandydatów dziesięciu.