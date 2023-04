Anwil Włocławek zagra dziś we Francji o FIBA Europe Cup i miejsce w historii. Frasunkiewicz: - Jesteśmy gotowi na rewanż!

Francuzi są pewni swego. W FIBA Europe Cup w tym sezonie wygrali wszystkie osiem spotkań we własnej hali. Trener gospodarzy Laurent Vila liczy przede wszystkim na poprawienie skuteczności swojego zespołu. - Musimy w rewanżu poprawić decyzyjność w akcjach ofensywnych. Ostrzegano nas, że Anwil lubi zagrać bardzo twardo i agresywnie, ale potrafiliśmy na to odpowiedzieć. Teraz w rewanżu to my powinniśmy dostać energię i wsparcie z trybun - podkreśla szkoleniowiec.

Włocławianie także mają swoje atuty. Przede wszystkim szerszy skład, bo Laurent Vila we Włocławku korzystał głównie z siedmiu graczy. W Anwilu ośmiu zawodników zagrało przynajmniej 18 minut, a dwóch kolejnych zaliczyło krótsze fragmenty. Przy spodziewanej dużej intensywności w grze to może mieć znaczenie w rewanżu. - Z tą szerszą rotacją bywa różnie. Z jednej strony, gracze mogą być zmęczeni i to może wpływać na decyzję, ale z drugiej, więcej minut, to także szansa na większą pewność siebie na parkiecie. Osobiście jednak wolę mieć dziesięciu graczy do dyspozycji - przyznaje Frasunkiewicz.