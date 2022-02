Awaria w SM „Zazamcze” we Włocławku. Mieszkańcy nie mieli ciepłej wody i ogrzewania Joanna Maciejewska

2 lutego 2022 roku na Zazamczu we Włocławku doszło do awarii sieci ciepłowniczej. W czwartek 3 lutego prace związane z usuwaniem awarii trwają m.in. przy ul. Wienieckiej Wojciech Alabrudziński Zobacz galerię (9 zdjęć)

W środę 2 lutego 2022 roku w ciepłowni „Zazamcze” we Włocławku doszło do awarii sieci ciepłowniczej. Mieszkańcy osiedla Zazamcze przez wiele godzin nie mieli ciepłej wody i ogrzewania. W nocy z środy na czwartek udało się przywrócić dostawy ciepła do większości budynków znajdujących się w zasobach spółdzielni. Część mieszkańców wciąż nie ma jednak ciepłej wody w kranach i gorących grzejników. Usuwanie awarii trwa. Co się wydarzyło i kiedy awaria zostanie usunięta?