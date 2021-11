Derby w Toruniu pożegnaniem gwiazdy Twardych Pierników? "Decyzja jeszcze nie zapadła"

W kontrakcie największej obecnie gwiazdy PLK jest klauzula odejścia w trakcie sezonu. Buyout uruchamia się w poniedziałek po derbach z Anwilem i Maurice Watson ma dwa tygodnie na zmianę klubu. W skrócie wygląda to tak: jeśli zawodnik otrzyma satysfakcjonującą ofertę, to może odejść bez oglądania się na zgodę Twardych Pierników. Marnym pocieszeniem dla torunian będzie jedynie zapisana w kontrakcie kwota wykupu zawodnika. Jaka? To tajemnica, ale na pewno w żaden sposób nie blokuje zainteresowania klubów z mocniejszych lig.

W Toruniu jeszcze nie tracą nadziei na utrzymanie w składzie znakomitego rozgrywającego. - Rozmawiamy cały czas, trzy nowe oferty były już przedstawione, ale też nie jesteśmy w stanie konkurować z klubami z Izraela czy Grecji. Wszystko ostatecznie będzie zależeć od zawodnika, na razie rozstrzygnięć nie ma, a wszyscy koncentrujemy się na meczu z Anwilem - mówi prezes Piotr Barański.