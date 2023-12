Domowe i łatwe serniki na Boże Narodzenie 2023. Tak zrobisz pyszny sernik - kilka przepisów

Sernik z mlekiem w proszku

Dodałam również aromat rumowy, ale można go pominąć.

Wszystko dobrze trzeba zmiksować, dodać ubitą pianę z białek i wymieszać rózgą.

Boki formy lub tortownicy (24 cm średnica) obłożyć papierem do pieczenia tak, żeby papier wystawał ok. 5 cm ponad rant.

Piec góra - dół w 170 st. C przez 60 min. Na spód piekarnika postawiłam naczynie z wodą.

Sernik nalałam prawie równo do rantu. Mocno wyrośnie i opadnie, ale będzie i tak wysoki i równiutki. Studzić chwilę przy uchylonych drzwiczkach, później wyciągnąć. A gdyby sieę zbytnio spiekał z góry, to przykryć folią aluminiową.