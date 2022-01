Duży zawód BKS Visła Proline Bydgoszcz. Kibice byli zniesmaczeni [zdjęcia]

BKS VISŁA PROLINE BYDGOSZCZ - MKS BĘDZIN 0:3

Sety: 21:25, 23:25, 15:25

BKS: Gutkowski 3, Kaźmierczak 2, Wierzbicki 15, Galabov 9, Radziwon 1, Masny 1, Bonisławski (libero) oraz Sternik 1, Owczarz 1, Yudin 1, Jędruszczak, Kwasigroch 1.

MKS: Ratajczak 7, Stankov 5, Rohnka , Swodczyk 7, Kańczok 17, Koppers 9, Marek (libero).

Obie drużyny spotkały się ze sobą niespełna miesiąc. W Będzinie bydgoszczanie musieli uznać wyższość rywali, przegrywając 1:3. Spotkanie w Bydgoszczy to był mecz na szczycie zaplecza Plus Ligi, bo wicelider grał z trzecią drużyną w tabeli. Bydgoscy siatkarze przystępowali do niego po dwóch porażkach z rzędu. Z kolei będzinianie ostatni mecz rozegrali jeszcze w grudniu 2021 roku w Pucharze Polski i przegrali z zespołem z Zawiercia.

