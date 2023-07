Jest kontrakt. Victor Sanders nadal koszykarzem Anwilu Włocławek

Podpisanie kontraktu włocławski klub ogłosił w poniedziałek (3.07). - Nad tą umową pracowaliśmy praktycznie od końcowej syreny naszego piątego meczu ćwierćfinałowego - skomentował Łukasz Pszczółkowski, prezes zarządu KK Włocławek, cytowany przez oficjcjalną stronę klubu kkwloclawek.pl. - Nie byłoby jej gdyby nie wielka determinacja trenera Przemysława Frasunkiewicza oraz autentyczna pomoc polskiego agenta Victora, Grzegorza Piekoszewskiego. Nie jest łatwo utrzymać w drużynie gracza takiego formatu co Sanders, co doskonale widać po corocznym odpływie największych gwiazd ligi i liderów zespołów . Nam udaje się zachować trzon ekipy, która wygrała FIBA Europe Cup i która ma niedokończone zadanie w polskiej lidze. A zapewniam, że Victor czuje ten niedosyt, bo przecież, czy ktokolwiek pamięta innego zagranicznego gracza, który po odpadnięciu z krajowych rozgrywek schodziłby z parkietu zapłakany? Pamiętając to poświęcenie, doceniając go za umiejętności defensywne i wirtuozerię w ataku, liczymy, że będzie liderem nowego Anwilu - dodał.

- Wszechstronność, pracowitość, doświadczenie na poziomie EuroCupu czy BCL… Victor Sanders ma wszelkie predyspozycje, by prowadzić zespół do wygranych - dodał Przemysław Frasunkiewicz, trener Anwilu Włocławek, na klubowej stronie. - Wszyscy widzieli, jakimi dysponuje umiejętnościami. Gdy jest wdrożony w taktykę i ma odpowiednią formę, może przesądzać o losach meczów. Jego styl jest unikalny. Celowo unikam słowa „szalony”, bo akcje Victora są przemyślane; on dokładnie wie, co chce zrobić na boisku. Te charakterystyczne dla niego, nieszablonowe rzuty, trenuje każdego dnia. Co ważne, to także dobry człowiek, który potrafi poświęcić się dla zespołu. Wchodząc na parkiet myśli tylko o wygrywaniu. Takich zawodników cenimy i chcemy w naszej drużynie - zapewnił szkoleniowiec.

Victor Sanders w sezonie 2022/23 w Anwilu Włocławku - statystyki

Energa Basket Liga | 22 mecze | 14,5 pkt. - 49% z gry - 2,1 zb. - 2,2 as. - 1,2 prz.

FIBA Europe Cup | 16 meczów | 14,6 pkt. - 46% z gry - 2,5 zb. - 1,4 as. - 0,9 prz.