Lekarz SOR szpitala im. Biziela: Dopalacze nieodwracalnie niszczą nasz organizm

Od 17 czerwca działa codzienny system monitorowania wystawiania i realizacji recept na opioidy, w tym fentanylu. Nazywany jest „narkotykiem zombie", który tylko w USA odpowiada za zgon 70 tys. osób rocznie. Czy na SOR w szpitalu Biziela trafiły już osoby, które przedawkowały fentanyl?

Co do USA, to jedynie dodam, że za opiatową pandemię w tym kraju odpowiada głównie inny lek, który przepisywano pacjentom na masową skalę… Natomiast fentanyl, jest faktycznie najsilniejszym lekiem przeciwbólowym, który w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych i w zespołach ratownictwa medycznego podajemy pacjentom z silnymi dolegliwościami bólowymi, np. po urazach. Jest wydawany na receptę, ale szybko uzależnia i jeśli trafi w nieodpowiednie ręce, to wówczas należy spodziewać się tych tragicznych konsekwencji – wyraźnego pogorszenia stanu zdrowia, a nawet utraty życia. Na szczęście do tej pory, w naszym szpitalu nie mieliśmy do czynienia z osobą, która przedawkowała ten lek. Za to zdarza się, że trafiają do nas pacjenci – jest ich kilku miesięcznie - u których możemy stwierdzić zatrucie innymi narkotykami lub substancjami psychoaktywnymi. Mamy też sporo osób, po spożyciu dużej ilości alkoholu.

Dr n. med. Jakub Nożewski, szef Oddziału Medycyny Ratunkowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. Marta Weronika Pawłowska

Zatrzymajmy się przy dopalaczach, po które coraz chętniej - niestety – sięgają nastolatkowie. W jakim stanie trafiają takie osoby na SOR?

Faktycznie, są to przeważnie osoby młode. Reakcja organizmu na dopalacze jest indywidualna i zależy głównie od tego, jakie substancje one zawierają, a często – co chcę wyraźnie podkreślić – jest to loterią, ponieważ zazwyczaj nie znamy ich składu i dlatego jest nam trudno nieść pomoc takim osobom. A musi być ona szybka. Natychmiastowa. Pamiętajmy, że dopalacze to nieoczyszczone mieszaniny wielu różnych związków, które dodatkowo mogą wchodzić w interakcje ze sobą, stąd są tak niebezpieczne. Także objawy spożycia dopalaczy są bardzo różne: od nadmiernej euforii po silne pobudzenie, łącznie z agresją i zachowaniami autodestrukcyjnymi po zupełny brak kontaktu z osobą, która dopalacza zażyła. Tak więc niektórzy pacjenci tracą świadomość, inni chcą się z nami bić… Bywa, że przywozi ich do nas policja w kajdankach.