Mleko niezbędne w diecie seniorów. Tak wpływa na zdrowie

- Rekomendujemy zwiększenie spożycia mleka do co najmniej trzech dużych szklanek codziennie – podaje prof. Jadwiga Charzewska z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. - Zalecenia te wynikają z badań, w których stwierdzono, że w dietach osób w podeszłym wieku brakuje wielu ważnych dla zdrowia składników odżywczych: białka, wapnia, magnezu, potasu, witamin z grupy B, witaminy D. A są to właśnie składniki, które są obecne – i to w znaczącej ilości – w mleku i produktach mlecznych.