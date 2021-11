Moja cisza w zgiełku - sprawę tragedii w Pszczynie komentuje Adam Willma

Czytam oświadczenie szpitala: „Lekarze i położne zrobili wszystko co było w ich mocy, stoczyli trudną walkę o Pacjentkę i jej Dziecko. Osobną sprawą jest ocena stanu prawnego w zakresie dopuszczalności przerywania ciąży". Czyli w domyśle: winne prawo, nie ludzie.

Nie wierzę wam. W ani jedno słowo nie wierzę. Relacja innej pacjentki nie pozwala mi wierzyć: „Przez całe popołudnie nie było żadnego lekarza. Zaczęła czuć się coraz gorzej. Na szczęście była zaopatrzona we własny termometr i mierzyła sobie co chwilę gorączkę”.