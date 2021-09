Państwo bezpańscy, czyli na granicach informacji - komentuje Adam Willma

Oglądałem przez dwa tygodnie z boku całe to zamieszanie na polskiej granicy i rosło tylko we mnie każdego dnia poczucie zażenowania. Bo gros towarzystwa dziennikarskiego przyjęło zaproszenie do udziału w jakimś wojennym tańcu Aborygenów, całkowicie zapominając o swoim powołaniu. A powołaniem naszym nie jest granie na emocjach czytelnika, a tym bardziej kręcenie oberków do politycznych bębnów. Jest nim – wybaczcie straszliwy banał - wyjaśnienie kto, co, gdzie i jak. Po to, abyście Państwo sami mogli wyrobić sobie pogląd. No więc odpowiedzi na te pytania nie znalazłem w polskich mediach, ale znalazłem gdzie indziej - w publikacji białoruskiego naukowca, Tadeusza Giczana. Ekspert zrobił to, co powinni byli zrobić dziennikarze – zebrał informacje w Mińsku, przestudiował wpisy na arabskich forach, dotarł do dokumentów. I wszystko to podał czytelnikowi (i dziennikarzom) na tacy.