Paszteciki wigilijne. Mamy dla was przepisy Ewy Wachowicz i Magdy Gessler

Szukacie przepisu na najlepsze paszteciki wigilijne? Zobaczcie przepisy Ewy Wachowicz i Magdy Gessler.

Paszteciki to idealny dodatek do wigilijnego barszczu. Są znakomite także samodzielnie. Na wielu wigilijnych stołach mają swoje stałe miejsce. Zobaczcie, najlepszy przepis na paszteciki wigilijne, kapuśniaczki Ewy Wachowicz czy ciasto bez drożdży.

Przepis na najlepsze paszteciki wigilijne

Przepis na wigilijne paszteciki z kapustą i pieczarkami. Składniki

Składniki na farsz z kapusty i pieczarek: 1 kg pieczarek

pół kilograma kiszonej kapusty

1 nieduża cebula

sól i pieprz do smaku

oliwa do smażenia

Paszteciki wigilijne. Sposób przygotowania farszu

Kiszoną kapustę wkładamy do garnka i zalewamy zimną wodą, tak, by poziom wody znajdował się około 1 cm powyżej kapusty. Jeśli chcemy, by farsz miał łagodniejszy smak, należy wcześniej przepłukać kapustę wodą. Kapustę gotujemy przez około godzinę, aż zmięknie, a następnie odcedzamy i drobno siekamy.

Cebulę i pieczarki obieramy i osobno siekamy. Rozgrzewamy na głębokiej patelni oliwę, tak by oliwa przykryła całe dno patelni i wrzucamy na patelnię cebulę. Gdy się zeszkli, dodajemy pieczarki. Solimy do smaku i dusimy na niedużym ogniu do czasu aż woda z pieczarek całkowicie wyparuje. Doprawiamy według smaku solą i pieprzem. Pieczarki dodajemy do kapusty i mieszamy. Ostawiamy do wystygnięcia. Składniki na ciasto: 500 g mąki

1,5 łyżeczki drożdży instant

2 łyżeczki cukru

2 łyżeczki soli

pół łyżeczki świeżo utartej gałki muszkatołowej

200 ml mleka

250 g masła

2 nieduże jaja

2 płaskie łyżki kwaśnej śmietany

czarnuszka, sezam, mak lub grube kryształki soli Do garnuszka wlać mleko i włożyć masło. Podgrzewać na małym ogniu, aż masło się całkowicie rozpuści. Zdjąć z ognia i przestudzić. Gdy mleko będzie już letnie – wbić dwa jajka – rozkłócić

Mąkę wymieszać z drożdżami instant, cukrem, solą i utarta gałką. Wlać połowę mleczno – maślano – jajecznego płynu. Wyrabiać ciasto, dolewając powoli po trochę płynu. W zależności od tego jak mąka chłonie płyn – może okazać się konieczne zużycie płynu w całości lub tylko w części. Ciasto powinno być miękkie i elastyczne, pozwalające na wałkowanie. Przykryć ciasto czystą ściereczką i odstawić do rośnięcia na ok. 1 godzinę (powinno podwoić swoją objętość). Gdy ciasto wyrośnie, odkrawać po sporym kawałku – rozwałkowywać ciasto na grubość ok. 3mm w prostokąt (ok. 30x 15cm). Wzdłuż dłuższego boku rozkładać część farszu. Zwijać, zaczynając od strony z farszem – ku stronie samego ciasta. Powstały nadziany rulon – kroić ostrożnie ostrym nożem na kawałki ok. 5 cm długości. Paszteciki układać na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.

Czynność powtarzać, aż do wyczerpania całego ciasta. Pozostawić na blasze do ponownego wyrośnięcia (ok. 30 min.). Przed wstawieniem do pieca smarować delikatnie kwaśną śmietaną, posypać makiem lub sezamem wg gustu. Piec w piekarniku nagrzanym do temp. 180 stopni ok.30-35 minut. WARTO WIEDZIEĆ: Paszteciki wigilijne można mrozić. Można je przygotować nawet kilka tygodni przed wigilią, a w święta wyjąć z zamrażarki i odgrzać w piekarniku. Zapewniamy, będą pyszne!

Przepis na paszteciki (kapuśniaczki) Ewy Wachowicz

(za ewawachowicz.pl)

Składniki na paszteciki wigilijne:

ZACZYN 20 g - drożdży

1 szczypta - cukru

1 szczypta - soli

1 łyżka - ciepłego mleka

1 łyżeczka - mąki CIASTO 1 kg - mąki

½ l - ciepłego mleka

40 g - roztopionego masła

2 - żółtka DEKORACJA 1 - jajko

kminek FARSZ 1 kg - kapusty kiszonej

1 łyżka - masła

1 - cebula

sól

pieprz

Paszteciki wigilijne. Jak przygotować ciasto?

Drożdże wymieszać z łyżką ciepłego mleka, szczyptą cukru, solą i łyżeczką mąki. Gdy podrosną, wlać do miski z mąką. Dodać żółtka, mleko, cukier i wyrobić (w malakserze około 5 minut, ręcznie około 15 minut). Gdyby ciasto było zbyt gęste, dodać 1-2 łyżki mleka.

Roztopić masło i ciepłe (ale nie gorące, bo drożdże stracą „siłę wzrostu"), wlać do ciasta i wyrabiać przez 5 minut. Przykryć ściereczką i odstawić do wyrośnięcia, aż ciasto podwoi swą objętość. Jak przygotować farsz na paszteciki wigilijne (kapuśniaczki)?

Cebulę pokroić w kostkę, zeszklić na maśle. Kapustę obgotować, odcisnąć, drobno posiekać i przesmażyć z cebulą. Doprawić do smaku solą i pieprzem. Gdy ciasto wyrośnie, rozwałkować podsypując mąką. Wykroić kawałki 10x15 cm. Nałożyć farsz z kapusty i zwinąć wałeczki - wzdłuż dłuższego boku. Na końcu zostawić pasek bez nadzienia - co pozwoli na sklejenie kapuśniaczków. Ułożyć na blasze wysmarowanej masłem i posypanej bułką tartą, robiąc odstępy między wałeczkami. Gdy wyrosną, posmarować roztrzepanym jajkiem i posypać kminkiem. Włożyć do piekarnika nagrzanego do 200 st. C na około 20 minut (aż się zrumienią).

Podawać z barszczem czerwonym.

Paszteciki wigilijne. Prosty przepis na ciasto bez drożdży

.

Składniki na ciasto: 300 g mąki pszennej

170 g masła

1 jajo

80 g gęstej śmietany 80%

3/4 łyżeczki cukru

pół łyżeczki soli Paszteciki wigilijne. Przepis na ciasto bez drożdży

Sposób przyrządzenia ciasta bez drożdży na paszteciki wigilijne, jest banalnie prosty. Do przesianej mąki dodajemy masło, dodajemy cukier, sól, wbijmy jajo i zagniatamy ciasto, stopniowo dodając śmietanę. Gdy ciasto będzie już uginecione, formujemy z niego kulę. Ciasto zawijamy w folię spożywczą i umieszczamy na co najmniej pół godziny do lodówki. Po tym czasie ciasto nadaje się do rozwałkowania i nałożenia na niego farszu. Wigilijne paszteciki. Przepis na farsz z pieczarek,

Składniki:

2-3 średnie cebule

1 kg gramów pieczarek

1-1,5 łyżeczki soli (lub więcej, wedle kulinarnych upodobań)

1 łyżeczka pieprzu

2 łyżki drobno posiekanej naci pietruszki

1-2 jaja

Wigilijne paszteciki z pieczarkami. Sposób przygotowania farszu:

Cebule obrać i poszatkować na małe kawałki. Nie muszą być bardzo drobne, bowiem później jeszcze wszystko będziemy rozdrabniać. Na patelnię wyłożyć masło, wrzucić na nią cebulę i zeszklić na niedużym ogniu, uważając, by nie przypalić cebuli. Gdy cebula się już zeszkli, dodać pokrojone na nieduże kawałki pieczarki. Smażymy całość tak długo, aż woda z pieczarek całkowicie odparuje. Masę przekładamy do naczynia i krótko mielimy malakserem. Uwaga, masa nie może mieć konsystencji gładkiej papki, ale drobnych kawałeczków. Do tak rozdrobnionej masy dodajemy drobno posiekaną nać pietruszki oraz 1 lub dwa jaja, jeśli masa nie będzie plastyczna i dobrze wszystko wymieszać.

Farsz najlepiej jest nałożyć na prostokąt ciasta o wymiarach 15 na 55 cm i grubości ok. pół centymetra. Farsz układamy na środku ciasta - na dłuższym boku. Jedną stronę ciasta smarujemy rozbełtanym jajkiem i formujemy z ciasta rulon, a następnie obracamy ciasto z farszem tak, by miejsce klejenia znalazło się na dole. Ostrym nożem odkrawamy 4-centymetrowe kawałki. Paszteciki pieczemy w temperaturze 190 stopni przez około 40-45 minut, do czasu, aż będą mocno zezłocone. Tak przygotowane paszteciki można mrozić i podawać odgrzane w piekarniku.

