Prof. Radosław Sajna-Kunowsky, medioznawca i politolog: - Słowa nie są istotą polityki, lecz działanie

Rząd Donalda Tuska został w środę zaprzysiężony. Tworzą go przedstawiciele kilku ugrupowań koalicyjnych, według Pana Profesora jaki będzie?

Fakt, że rząd jest koalicyjny, złożony z kilku ugrupowań, nie musi być jego wadą. Polityczna współpraca jest bowiem koniecznością. Spodziewałem się jednak mocniejszego rządu. Dziwi mnie też rozdział kompetencji. Lekarz Kosiniak-Kamysz ma się zajmować obronnością, a służbą zdrowia Izabela Leszczyna, która - o ile mi wiadomo - nigdy lekarzem nie była. W porównaniu z poprzednim rządem - pomijając ten dwutygodniowy - największy kontrast widzę w resorcie spraw zagranicznych, gdzie prof. Rau'a ma zastąpić Radosław Sikorski i w resorcie kultury, gdzie na miejsce prof. Glińskiego wejdzie Bartłomiej Sienkiewicz. W mojej opinii to degradacja, podobnie jak w resorcie sportu, którym ma kierować Sławomir Nitras - osoba budząca raczej skojarzenia ze sportami walki, niż zasadami fair play, z którymi mógł się kojarzyć minister Bortniczuk, zasiadający w zarządzie Światowej Agencji Antydopingowej. Mam też wątpliwości co do kompetencji nowej minister klimatu i środowiska, która w wywiadzie radiowym nie potrafiła powiedzieć, ile jest w Polsce parków narodowych - pomyliła się znacząco, choć to podstawowa forma ochrony środowiska. Zmieni się zapewne sporo w edukacji, a minister nauki spoza środowiska naukowego pozostaje zagadką… Natomiast zastąpienie ministra Ziobry przez Adama Bodnara z pewnością uspokoi środowisko sędziowskie, choć pewnie nie wyeliminuje problemów, których nie udało się rozwiązać w ramach reformy wymiaru sprawiedliwości nieudolnie wprowadzanej przez poprzedni rząd. Z perspektywy naszego regionu optymistycznym jest fakt, że w rządzie znalazło się kilka osób związanych z Kujawsko-Pomorskiem jak Krzysztof Gawkowski w randze wicepremiera, wspomniany Radosław Sikorski i inni, którzy mają zasiadać w ministerstwach w randze sekretarza czy podsekretarza stanu.

Zanim Sejm udzielił wotum zaufania rządowi Donalda Tuska, we wtorek nowy premier wygłosił swoje exposé. Trwało ponad 2 godziny i było jednym z najdłuższych w historii polskiego Sejmu…

To, że Sejm udzielił wotum zaufania rządowi Donalda Tuska było do przewidzenia. Natomiast, jeśli chodzi o exposé nowego - starego premiera Tuska, to zapewne, jak większość Polaków, nie miałem czasu jego oglądać. Ale z relacji medialnych można zauważyć, że w kilku punktach poparł on - oczywiście nie bezpośrednio i nie całościowo - dotychczasową politykę PiS, na przykład w kwestii obronności, bezpieczeństwa, polityki socjalnej, choć wcześniej wszystko było ostro krytykowane przez opozycję „totalną". Emocje wzbudziło odczytanie listu pożegnalnego mężczyzny, który kilka lat temu dokonał samospalenia w Warszawie. Donald Tusk lubi grać na tych emocjach - to ważny element jego sposobu uprawiania polityki. Z kolei śmiech na sali sejmowej wzbudziła deklaracja premiera Tuska, że nie da się „ograć" w Brukseli.

Po expose, do zadania pytań Donaldowi Tuskowi zgłosiło się łącznie aż 250 posłanek i posłów.

Co tu komentować? Niech się sprzeczają w tym zmediatyzowanym „cyrku", zarządzanym w rozrywkowy sposób przez Szymona Hołownię. Nie ma to istotnego znaczenia, bo chodzi tu przecież głównie o kłótnię polityczną i wzajemne ataki. Nie widzę sensu w oglądaniu tego "spektaklu". Liczy się działanie. Wcześniej swoje exposé wygłosił były premier Mateusz Morawiecki. Gdyby Pan je porównał…

Na pewno – jak już powiedziałem - Donald Tusk używa więcej emocji, niż technokratyczny premier Morawiecki. Warto jednak pamiętać, że do społeczeństwa dostaną się jedynie fragmenty tych wystąpień Morawieckiego i Tuska, które zapewne będą spreparowane w konkretnych mediach pod daną tezę - potrzebną do polaryzowania społeczeństwa, które złaknione jest przekazów wspierających dany punkt widzenia. Obaj premierzy poruszyli oczywiście istotne dla Polski problemy, ale nie ma to wielkiego znaczenia, bo mówimy tu tylko o słowach, a one nie są istotą polityki, lecz działanie. Nowa opozycja i media muszą zatem patrzeć na konkretne działania tej nowej władzy. Dobrze, że bardzo szybko wykryto złą ustawę „wiatrakową", zanim jeszcze ten rząd został powołany.

Podczas obrad, poseł Konfederacji Grzegorz Braun użył gaśnicy do zgaszenia świec chanukowych w Sejmie. Sprawa jest szeroko komentowana w Polsce i za granicą a szef Kancelarii Sejmu skierował w tej sprawie wniosek do prokuratury.

Poseł Braun przekracza kolejne granice. Przyczynił się w znaczącym stopniu do degradacji Sejmu, który staje się „cyrkiem" z żałosnymi spektaklami. Najwyraźniej Braun chce przebić popularnością medialną nowego marszałka, ale efekt jest taki, że skandaliczne zachowanie tego posła wpływa negatywnie na wizerunek polskiego parlamentu już nie tylko w Polsce, ale w całym cywilizowanym świecie. W taki sposób na pewno Konfederacja nie ma szans na walkę o prawicowy elektorat. Zdaje się, że przedstawiciel tej partii utraci funkcję wicemarszałka Sejmu, ale pozostaje pytanie, jakie konsekwencje, poza wykluczeniem z obrad i karą finansową, poniesie sam Grzegorz Braun.

