Strajk rolników. Duże utrudnienia na drogach w całym regionie. Ciągniki zablokują Bydgoszcz, Inowrocław, Rypin

- Nie dostaliśmy zgody na zablokowanie węzła Tryszczyn na drodze ekspresowej S5, dlatego zmieniliśmy plany: spotykamy się o godzinie 9.00 na stacji paliw w Mąkowarsku i jedziemy kolumną do Bydgoszczy – mówiła nam Marcin Skalski, współorganizator protestu. - Wjeżdżamy do miasta ulicą Koronowską, kierujemy się do centrum na ulicę Focha i dalej pod urząd wojewódzki. Przejazd ulicą Jagiellońską będzie tylko dla autobusów i tramwajów.

Nie zamierzamy utrudniać ludziom dojazdów do pracy, ale chcemy, żeby dotarł do nich nasz protest. On dotyczy również mieszkańców miast.

Z Mąkowarska na Jagiellońską w Bydgoszczy rolnicy dojechali około godz. 10, ale już od godz. 9 pod urzędem wojewódzkim na nich czekała kolejna grupa: około stu rolników z banerami i flagami.