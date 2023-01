Tomasz Latos, poseł PiS: - W paru dziedzinach medycyny potrzebny jest przełom

Zapoznał się już pan z wnioskami komisji uniwersyteckiej, powołanej w związku z konsolidacją szpitali Biziela i Jurasza?

Niestety, nie otrzymałem żadnych dokumentów, ani szczegółowej informacji z pracy tej komisji. Także – z tego co wiem - Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, czym jestem mocno rozczarowany. Nie tak to wszystko miało wyglądać. Najpierw miało odbyć się spotkanie z WRDS, a potem dopiero publikacja tego raportu. Tak latem ub. roku obiecał rektor UMK. W tej sytuacji opieram się jedynie na informacjach osób, które go czytały.

Co z nich wynika?

Że w samym dokumencie, opracowanym przez komisję uniwersytecką, nie ma przesłanek sugerujących potrzebę łączenia Biziela i Jurasza. Ale już w konkluzji tego dokumentu, takie uparte dążenie do połączenia tych szpitali się pojawia. Widać, że rektor UMK nie chce odpuścić tej fuzji i być może będzie szukał w jakiś inny sposób obejścia Ustawy o medycynie laboratoryjnej. A z jej poprawki wynika jasno, że na połączenie uniwersyteckich szpitali musi być zgoda dwóch ministrów – zdrowia oraz edukacji i nauki. I być może pan rektor będzie dążył do konsolidacji poprzez jakieś łączenia administracyjne Biziela i Jurasza, jakieś wspólne zarządzanie nimi... Wolałbym, aby tę koncepcję przestał już forsować, bo jest ona wbrew woli medyków, polityków, samorządowców, a przede wszystkim pacjentów. Poza tym, nieprzedłużenie pracy – choćby o rok - byłej dyrektor szpitala Biziela, o co prosiła Rada Społeczna, także pokazuje, że wbrew interesowi publicznemu bardziej ważne było, indywidualne ego pana rektora UMK.