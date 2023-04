Szef grudziądzkiego koła Stwardnienia Rozsianego: - Nie byliśmy wcześniej i nie jesteśmy teraz przeszkodą dla "udarówki"

Gazeta Pomorska: - Dyrektor Maciej Hoppe podczas sesji rady powiatu grudziądzkiego powiedział: "Na chwilę obecną opieką oddziału neurologii (przyp. red. w jego skład dotąd wchodziła "udarówka") jest objęte stowarzyszenie osób chorujących na stwardnienie rozsiane. To ciężka choroba i wymagająca długiej terapii, ale nie jest to choroba która wymaga działania "na ostro", udzielania natychmiastowej pomocy medycznej tak jak w przypadku udarów". (...) "Czasami musimy wybrać mniejsze zło". Mówił, to w temacie dotyczącym przywrócenia "udarówki". Jak państwo - doprecyzujmy - członkowie grudziądzkiego koła (przyp. red. a nie stowarzyszenia) Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego odebraliście te słowa?

Andrzej Buczkowski, przewodniczący grudziądzkiego koła PTSR: - Nie można swoją niemoc związaną z brakiem zabezpieczenia kadry medycznej w oddziale udarowym tłumaczyć tym, że leczeni są tutaj pacjenci ze stwardnieniem rozsianym. To bardzo krzywdzące wobec nas, gdyż nie my jesteśmy winni tego że lekarze odeszli i teraz trudno odtworzyć "udarówkę". My nie zajmujemy ani miejsc w oddziale w ramach programu lekowego, ani lekarz który się nami opiekuje nie jest tylko i wyłącznie oddelegowany do nas a pełni normalnie dyżury.