Udary mózgu, czyli komu połączenie bydgoskich szpitali nie wyjdzie na zdrowie [rozmowa]

- Bydgoskiemu Centrum udało się zająć pierwsze miejsce, choć istniejecie od kilku lat. Gratulujemy!

- Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu powstało w 2016 roku. W pierwszym roku wykonaliśmy 16 zabiegów trombektomii mechanicznej, a w ubiegłym roku 296, co dało nam prowadzenie w Polsce. Do połowy 2017 roku leczyliśmy chorych tą metodą poza ministerialnym pilotażem, a dwa lata później zostaliśmy dołączeni do pilotażu i od tego czasu ministerstwo finansuje zabiegi. Wcześniej rozliczał je Kujawsko-Pomorski Oddział NFZ. Dzięki temu mogliśmy się rozwinąć. Mamy bardzo dobre wyniki udrażniania tętnic, bo aż w 93 procentach w zamkniętych tętnicach mózgowych udaje się nam przywrócić krążenie. Nie zawsze mechaniczne udrożnienie oznacza, że wracają wszystkie funkcje mózgu, ale znacznie zwiększa się szansa na powrót do zdrowia a w niektórych przypadkach nawet na uratowanie życia.