W Chałaciach w gm. Skępe jest największy kompleks hodowli karpia w Polsce Środkowej

Ustawa o ochronie zwierząt wprowadziła ścisłe wymogi dotyczące sprzedaży żywych karpi. Ryby muszą znajdować w odpowiednio dużym zbiorniku o gładkich ścianach i krawędziach. Woda musi być czysta w temperaturze do 6 stopni Celsjusza i napowietrzona. Przynajmniej 1/3 objętości musi być wymieniana co 12 godzin. Kupioną rybę należy przenosić w odpowiednim pojemniku z wodą.

Dotleniony karp ma kolor ciemny

- Jeśli chodzi o sprzedaż karpia to najwięcej złego zrobiły markety, które przetrzymywały stłoczone ryby w basenach – wyjaśnia Jędrzej Zwierzchowski. – Woda w basenach była wymieniana rzadko lub wcale. To rozpoczęło złą narrację wokół sprzedaży żywych karpi. One były w fatalnej kondycji, zestresowane i w rezultacie niesmaczne. W zestresowanym karpiu zachodzą zmiany biochemiczne. Nie wydala on moczu i zatrzymuje go w organizmie. Stąd, a przede wszystkim z niedotlenienia, bierze się ten złoty kolor i posmak mułu. Karp dobrze dotleniony ma kolor ciemny!

Karp ma to do siebie, że najlepiej smakuje świeży. Jego mięso źle znosi mrożenie. Od czasów powojennych stał się rybą, którą chętnie jemy podczas wieczerzy wigilijnej. – Nie każdy zdaje sobie sprawę, że karp oddycha również przez skórę i wyjęty z wody wcale się natychmiast nie dusi – kontynuuje Jędrzej Zwierzchowski. - Sprzedawany w niskich temperaturach, które panują w grudniu, znajduje się w stanie hibernacji, czyli ma spowolnione procesy życiowe. Do Polski sprowadzane są też karpie niewiadomego pochodzenia, najczęściej z Czech i Węgier, które następnie sprzedawane są jako polskie. Przyjeżdżają one z krajów o dłuższym okresie wegetacji, gdzie jest więcej dni ciepłych. Są one karmione paszami przemysłowymi. Są one mniej smaczne od naszych karpi wyhodowanych w warunkach ekologicznych.