Wyniki badań dotyczące prestiżu poszczególnych zawodów. Co komu winna sekretarka?

Ciekawsza jest jednak pozycja druga na liście. Otóż, Szanowni Państwo, witamy na podium pielęgniarki . Tak, pielęgniarka jest na szczycie najbardziej szanowanych profesji, choć wiem, że pielęgniarki czytające te słowa zagryzają zęby ze złości . I nic dziwnego, ale spokojnie, drogie panie, ludzie są po waszej stronie! W rankingu najbardziej niedocenionych zawodów pielęgniarka wygrywa w cuglach. To dobry znak, bo staraniach o podwyżki będziecie panie miały większość Polaków po swojej stronie. Lekarze znajdują się daleko za wami na liście osób, którym Polacy chętnie zafundowaliby podwyżki. A kogo chcielibyśmy dowartościować najbardziej? Strażaka, policjanta, ale również wychowawców przedszkolu, pracowników socjalnych, sprzątaczki i pracowników w sklepach . O strażakach, policjantach i nauczycielach nie wspominam, bo tkwią na tej liście od lat.

Niby można się było spodziewać, że najwyżej lokowaną profesją będzie lekarz, choć jeszcze dekadę temu wcale nie było to takie oczywiste, bo na lekarzach spoczywało odium związane z łapownictwem . Dziś lekarz wraca na białym koniu, bo i zarobki ma już zwykle takie, że łapówki nie są szczególną pokusą.

Ciekawa jest ta lista, bo dowodzi, że znacznie więcej w nas empatii i zrozumienia problemów innych, niż można byłoby się spodziewać. Podwyżki zafundowalibyśmy również kierowcom autobusów, fryzjerom, operatorom maszyn oraz...psychologom.

Wróćmy jednak do listy zawodów, które uważamy za społecznie wartościowe. Zaskoczeniem była dla mnie wysoka pozycja prawników (trudno było się tego spodziewać zważywszy na głosy, które każdego tygodnia dochodzą do redakcji). Co ciekawe, tuż za profesorem uniwersyteckim, znajdujemy rolnika, a kilka oczek niżej (tuż za psychologiem) - robotnika wykwalifikowanego.

Czekacie jednak pewnie na wieści z odwrotnej strony tabeli. W kwestii zwycięzcy zaskoczenia raczej nie ma – najmniej prestiżowym zawodem jest oczywiście polityk. A tuż za nim duchowny i... sekretarka. O ile niechęć do duchownych można sobie zracjonalizować (choć rzeczywistość medialna często rozmija się z tą realną) to co ci złego, narodzie, zrobiły ci sekretarki?