Anwil po derbach: kontuzja gwiazdy, problemy lidera. Bostic mówi o swojej formie, Frasunkiewicz o wzmocnieniach

Anwil Włocławek w ten weekend przegrał dwa mecze: najpierw we własnej hali musiał uznać wyższość Śląska Wrocław, a dwa dni później w Bydgoszczy przegrał derby z Enea Abramczyk Astorią.

Od razu podkreślmy, że trener Przemysław Frasunkiewicz nie ma większych zastrzeżeń do gry swojego zespołu. Porażkę ze Śląskiem skomentował tak: - Każdy trener chciałby mieć 17 zbiórek w ataku, tylko 10 strat przy 19 asystach, zagraliśmy ambitnie, ale niestety mecz się rozstrzygnął w jednym posiadaniu. Śląsk psychicznie utrzymał ten mecz lepiej od nas. Zagraliśmy tak jak bym chciał, ale mieliśmy problemy ze skutecznością. Za to nie mogę mieć pretensji do zespołu, miałbym za brak pomocy partnerowi, podania na wolną pozycję czy brak powrotu do obrony, ale za przestrzelony rzut? Nigdy - podkreśla szkoleniowiec.