Ceny gazu od lipca 2024 mocno w górę! Tyle zapłacimy za gaz ziemny. Co z LPG, propanem i propan-butanem? [23.06.2024]

Już weszła w życie o bonie energetycznym, która zakłada m.in. wprowadzenie ceny maksymalnej za energię elektryczną, czyli 500 zł/MWh dla gospodarstw domowych w okresie od lipca do sierpnia tego roku.

URE ma wnioski o zmiany taryf

Ta ustawa nakłada też na sprzedawców prądu i gazu obowiązek wystąpienia do prezesa URE z wnioskami o zmianę ich taryf dla gospodarstw domowych pod groźbą utraty rekompensat za sprzedaż energii poniżej cen taryfowych. 21 czerwca Urząd Regulacji Energetyki, że wnioski zostały złożone. Według szacunków URE, łączny poziom opłaty za energię elektryczną, uwzględniający dystrybucję, wzrośnie od 1 lipca o około 30 zł miesięcznie dla gospodarstw domowych , w których roczne zużycie prądu nie przekracza 2 MWh.

Od lipca zapłacimy więcej za prąd i gaz. Rachunki za energię wzrosną o prawie 30 proc., a za błękitne paliwo o ok. 15 procent. Osoby o niższych dochodach mogą liczyć na bony energetyczne. Czytaj…

Ceny gazu od lipca 2024. Nie zamrożone, a maksymalne

Ile zapłacimy od lipca za gaz ziemny?

Jak informuje gazetaprawna.pl, podobne podwyżki obejmą także gaz zaazotowany. Dl grupy taryf S (gaz ziemny Lw charakteryzujący się niższą wartością opałową) cena wzrośnie do 36,29 gr/kWh brutto, zaś dla grupy Z (gaz ziemny o nazwie Ls, który ma niższą wartość opałową od Lw) cena wzrośnie do 35,79 gr/kWh brutto, co daje podwyżkę odpowiednio o 47 proc. i 45 proc.