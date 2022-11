Dawid Słupiński po meczu Anwil Włocławek - Czarni Słupsk. Zobacz wideo!

- To nie był dla mnie zwykły mecz - mówił na konferencji prasowej Słupiński. Wiedział o tym także trener Przemysław Frasunkiewicz, dlatego desygnował go do gry w pierwszej piątce. Ten odwdzięczył mu się świetną grą na samym początku spotkaniu, gdy zdobył pierwsze 8 punktów dla Anwilu.

Słupiński po zakończeniu meczu znalazł czas na rozmowę z "Gazetą Pomorską". Zobaczcie jego wypowiedź na temat efektownego początku Anwilu i planach zespołu na przerwę reprezentacyjną. Wideo w powyższym oknie zamiast zdjęcia.