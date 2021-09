Dyrektor toruńskiej szkoły podstawowej zawiesił nauczycielkę za lekcję o depresji

Pani Dorota jest nauczycielką języka polskiego z 26-letnim stażem. Jej kontakt z dziećmi zawsze był czymś więcej niż nauczaniem. To jej pasja, podobnie jak malarstwo, które teraz, gdy została zawieszona przez dyrektora szkoły, ratuje jej psychikę. Nie rozumie, dlaczego nie może już pracować, dzielić się z dziećmi swoją wiedzą i doświadczeniem. Jest pod opieką psychiatry, bierze leki. Jedyną nadzieją jest dla niej walka o wysłuchanie i sprawiedliwość.

- Bo jeśli tak traktuje się nauczycieli, którzy widząc problemy, reagują na bieżąco, to co będzie z tymi wszystkimi dziećmi, które mają coraz więcej zaburzeń psychicznych? - martwią się nauczyciele z toruńskiej podstawówki.

A było tak.

Pani Dorota realizowała zadania z podręcznika do języka polskiego. Na jednej ze stron znajduje się tekst dotyczący anoreksji. Przy okazji rozmawiała z dziećmi o innych problemach nastolatków. Poleciła im napisać krótki reportaż o depresji.

- Temat wywołał duże zainteresowanie, powstały ciekawe, mądre reportaże – mówi nauczycielka.

I rozpętało się piekło.