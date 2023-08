Festiwal Smaku już 19 i 20 sierpnia w Grucznie. Setka wystawców, tysiące smaków, konkursy, wystawy, pokazy, turnieje

Sobota i niedziela 19 i 20 sierpnia 2023 roku to termin XVII edycji Festiwalu Smaku w Grucznie, najstarszej tego typu imprezy w Polsce. Rokrocznie w malowniczej dolinie przy Starym Młynie prezentuje się około stu wystawców. - W tym roku będzie podobnie – zapowiada Jarosław Pająkowski, komisarz Festiwalu Smaku w Grucznie.

Największa kolekcja maszynek w Polsce

Serowarzy, winiarze, piekarze, wędliniarze, cukiernicy, pszczelarze, wikliniarze, artyści ludowi i koła gospodyń wiejskich – festiwalowa oferta jest szeroka. Zaplanowano też pokazy, m. in. pracy psów pasterskich. Warto przypomnieć, że psy pasterskie nadal pracują w okolicach Gruczna, gdyż na tamtejszych zboczach wypasane są owce.

Z okolic Gruczna – Głogówka Królewskiego – przeniesiona zostanie na Festiwal Smaku wyjątkowa kolekcja maszynek Ewy i Jerzego Szafarczyków. W swoich zbiorach mają maszynki do wyciskania soków, cięcia szparagów, mielenia kości, formowania klusek, czyszczenia stempli pocztowych i wiele innych. - To największa kolekcja maszynek w Polsce. Warto ją zobaczyć, a zwłaszcza posłuchać opowieści o przeznaczeniu każdego z tych urządzeń – zachęca Pająkowski.

Międzynarodowy turniej nalewek

W tym roku znacznie rozszerzony będzie turniej nalewek, przekształcił się w turniej międzynarodowy. Poprzedził go (w maju) turniej nalewek kwiatowych – pierwszy i największy tego typu konkurs w Polsce. Teraz do rywalizacji szykują się producenci wszystkich nalewek, również owocowych.

- Przez ostatnie dni kurierzy zasypali nas paczkami z nalewkami niemal z każdego zakątka kraju – informują organizatorzy Festiwalu Smaku. - Od Żywiecczyzny po Puszczę Białowieską, od Śląska po Kaszuby, a także od Lubelszczyzny po Dolnośląskie. Są i reprezentanci stolicy, i małych miejscowości. I stali uczestnicy, i nowe nazwiska. Szczególnie zachęcamy do udziału nalewkarzy znad dolnej Wisły. W tym roku po raz pierwszy w historii turnieju zostanie przyznany tytuł Najlepszej Nalewki znad Dolnej Wisły!

Fotel króla nalewek

W tym roku nalewek jest tyle, że będą smakowane w kilku turach. Pierwsza odbędzie się 16 sierpnia w Starym Młynie w Grucznie i to ostatnia okazja dla nalewkarzy, żeby dostarczyć swój napitek do udziału w konkursie (do godz. 14).