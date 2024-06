Jak mrozić i rozmrażać masło - zwykłe, osełkowe, klarowane? Wyjaśniamy!

Jak mrozić masło w kostce i osełkę?

Jak mrozić masło klarowane?

Wiele osób zastanawia się, czy masło klarowane można mrozić. Okazuje się, że jest to jak najbardziej możliwe, choć nieco bardziej skomplikowane niż mrożenie zwykłego masła. Jak mrozić masło klarowane? Najlepszym rozwiązaniem jest wyciągnięcie go z pojemnika i podzielenie na mniejsze kawałki, ponieważ pokrojenie zamrożonego masła byłoby karkołomnym przedsięwzięciem.

Co dalej? Kawałki klarowanego masła można rozłożyć na talerzu lub blaszce jak np. pierogi czy kopytka, wstawić do zamrażarki, a następnie po zamarznięciu przepakować do pojemnika lub woreczka strunowego. Druga opcja to przekładanie świeżego masła np. papierem do pieczenia. Dzięki temu kawałki się nie posklejają.

Jak rozmrażać masło?

Zarówno zamrożone masło klasyczne, jak i klarowane można rozmrażać na różne sposoby. Pierwszy z nich to przełożenie wieczorem masła z zamrażarki do lodówki. Dzięki temu będzie się ono powoli rozmrażało, a rano będzie gotowe do smarowania na kanapki.

Jeśli potrzebujemy miękkiego masła do ciasta to można wyjąć je od razu na blat, tak jak masło przechowywane w lodówce. W przypadku kiedy wykorzystujemy masło klarowane do smażenia czy gotowania nie ma potrzeby jego wcześniejsze rozmrażanie - można je od razu wrzucić na patelnię lub do garnka.