Jarosław Czechowicz o tym, dlaczego wybaczenie jest tak ważne dla zdrowej psychiki

- Pana thriller „Gorsza” dotyka bardzo ważnego problemu – szkolnej przemocy. Magda, główna bohaterka, jest kierowcą autobusu i wydaje się, że prowadzi spokojne, poukładane życie, aż do momentu, gdy spotyka pewną osobę z przeszłości. I przeszłość do niej wraca. Jak bumerang. Jak powstała postać Magdy? Magda miała być od początku postacią bardzo wyrazistą – odważną i zdecydowaną, ale jednocześnie wciąż zmagającą się z jakimiś demonami przeszłości. Już na samym początku dowiadujemy się, że nie wyszło jej w całkiem dobrze rokującym związku. Chciałem zaznaczyć, że ta postać otrzymała od losu dużo więcej dobrego niż wcześniej złego, ale z jakiegoś powodu nie mogła z tego skorzystać, cieszyć się tym. W jednej z recenzji ktoś zarzucił Magdzie brak autentyczności, bo wciąż zajada się niezdrowym jedzeniem , a wygląda bardzo dobrze. Ale tak właśnie miało być. Ona nie tyle nie zauważa, że na przykład ma wciąż świetną przemianę materii, ma piękny dom, miała kochających ludzi wokół siebie i męża, który pewnie nadal ją kocha, ile deprecjonuje to, co ma, co osiągnęła. Wciąż najważniejsze jest dla niej to, że była upokarzana. Tamte lata w szkolnych murach zostawiły piętno. I Magda podejmuje szaleńczą próbę, by się tego piętna pozbyć.

- Czy to znaczy, że przeszłość nigdy nas nie opuszcza?

Przeszłość zawsze nas kształtuje, jakakolwiek by była. To część naszych doświadczeń, składowa naszej tożsamości. Tylko że u mojej bohaterki jest to coś, z czym ona nigdy się nie pogodziła. Z tym, że była szykanowana, lekceważona, była dla kogoś obiektem drwin. To pozostało w jej świadomości tak mocno, że nic nie jest w stanie wymazać tamtego czasu, złagodzić go. Jej przyjaciel powtarza, że nie są już bezbronnymi dziećmi w szkole, nikt nie może im fundować takiego piekła, jakie przeżywali. A jednak z jakichś powodów to piekło wciąż trwa. I „Gorsza” jest fantazją o tym, co z czasu przeszłego rzeczywiście nigdy od nas nie odejdzie.