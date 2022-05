Michał Kołodziej o sezonie w Twardych Piernikach. "Byliśmy razem po zwycięstwach i porażkach. To była nasza siła"

To był dla pana ważny sezon: miał dać odpowiedź, czy jest pan gotowy do poważnej roli w drużynie PLK po kontuzji.

Myślę, że drużynowo i mi indywidualnie poszło całkiem nieźle. Chciałem zagrać cały sezon bez kontuzji i innych perturbacji, chciałem tez innym udowodnić, że mogę grać na dobrym poziomie. Nie opuściłem żadnego meczu i z tego najbardziej się cieszę. To była dla mnie bardzo ważna nauka i indywidualnie zrobiłem ogromny postęp. Może nie zawsze było to widać na parkiecie, ale treningi z Aaronem Celem i Bartkiem Diduszko dały mi niesamowicie wiele wiedzy i doświadczenia. Wiele się od nich nauczyłem i czuję różnicę w moich zachowaniach na parkiecie.

Czego nauczył się pan od Aarona Cela, z którym łączy was pozycja na parkiecie?

Jeśli miałbym wybrać jedną rzecz, to cierpliwość w grze. Także mądrość, ale tej cechy nie da się nauczyć przez jeden sezon, to trzeba wypracować przez całą karierę. Aaron jest niesamowicie inteligentnym koszykarzem. Nie gra może spektakularnie, ale w każdym meczu był naszym liderem, niezależnie od ilości punktów, jakie zdobył. To były podania w idealnym tempie, wskazówki jak się ustawić w obronie czy akcjach w ataku. To samo zresztą Bartek Diduszko, jego gra bez piłki jest niesamowita i starałem się to podpatrywać.