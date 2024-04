Mycie truskawek - tak nie powinno się tego robić. To dzieje się z organizmem, gdy jemy truskawki

Truskawki myje się dokładnie w wodzie, ale najlepiej dodać również niewielką ilość octu jabłkowego (ok. 1 łyżeczka octu na 4 szklanki wody). Ocet pomaga usunąć zanieczyszczenia i przedłuża trwałość truskawek.

Jeśli masz truskawki o silniej zabrudzonej skórce lub z drobnymi włoskami, możesz delikatnie przetrzeć je miękką szczoteczką do warzyw lub szczoteczką do zębów o miękkim włosiu. Upewnij się, że jest to delikatne szczotkowanie, aby nie uszkodzić owoców.

Po zakończeniu namaczania truskawek w misce z wodą, przepłucz je dokładnie pod bieżącą wodą i octem. Trzymaj truskawki pod lekkim strumieniem wody, obracając je, aby dokładnie oczyścić każdy owoc. Po spłukaniu pozostaw truskawki w sitku lub na ręczniku papierowym, aby nadmiar wody spłynął.