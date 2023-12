Przepis na (mistrzowski) piernik z Koła Gospodyń Wiejskich w Kowalewie Pomorskim. Puszysty, aromatyczny, miękki i pyszny

Kiedy upiec piernik na Boże Narodzenie?

- Mamy różne rodzaje pierników - dojrzewające oraz takie puszyste, które są gotowe do zjedzenia w tym samym dniu, co je zrobimy. Te drugie są jednak świeże kilka dni. Te dojrzewające robiłyśmy już w listopadzie. Proponujemy piernik, który można zrobić wcześniej, zamrozić i wyjąć na święta lub po prostu upiec go tuż przed świętami - mówi Mirosława Żabińska, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Kowalewie.

Jakie składniki są potrzebne do piernika?

Jak zrobić piernik z przepisu KGW w Kowalewie Pomorskim?

Żółtka ucieramy z cukrem i margaryną. Dodajemy przesianą mąkę. Sodę rozrabiamy w połowie szklanki mleka. Dodajemy roztwór do ciasta. Dokładamy miód, kakao, przyprawę korzenną/cynamon. Ubijamy białka. Dodajemy do ciasta. Wylewamy na formę do pieczenia. Jeśli jest metalowa to wykładamy ją papierem do pieczenia. W silikonowych nie ma takiej potrzeby. Pieczemy 45 minut w piekarniku nagrzanym do 175 stopni Celsjusza. Po upieczeniu, studzimy, kroimy na dwa placki. Przekładamy powidłami. Na wierzch wylewamy roztopioną czekoladę lub polewę czekoladową. Dekorujemy pokruszonymi orzechami lub gotowymi ozdobami, ewentualnie wiórkami kokosowymi czy płatkami migdałów.

