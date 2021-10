Psia krew, czyli kac po Międzynarodowym Dniu Kundla - komentuje Adam Willma

Miałem w życiu różne psy i wszystkie były kundlami, ale obecny parszywiec przebija całe towarzystwo. Nie da się ludzkim rozumem objąć tego toksycznego związku. Nie wiem co to za mieszanka, ale mamusia z tatusiem zbliżyli się chyba wyłącznie ze względu na urodę. Z urodą rzeczywiście im się udało, ale to również typowe – znamiona Bestii bywają sprytnie zakamuflowane.

Dość powiedzieć, że zła sława mojego psa obiegła już nie tylko sąsiadów z bloku – galerię jego zębów odwiedzili wszyscy w okolicy. I wszyscy już znają tę łzawą historię o piesku z pokręconą psychiką, co to go naiwnemu torunianinowi sprezentowało bydgoskie schronisko w charakterze konia trojańskiego.

Wszyscy wiedzą, że typ jest fałszywy i podstępny. Żeby chociaż był inteligentny, ale gdzie tam! Jedenaście lat nauki aportowania kija spełzło na niczym, a i wskakiwanie na łóżko nie zawsze udaje mu się za pierwszym razem. Próby psychoterapii z behawiorystą ganiającym po domu na czworakach zakończyły się jedynie poważnym uszczupleniem budżetu i orzeczeniem, że ten typ tak ma. Dodajcie do tego zhańbiony w szczenięcej młodości wełniany dywan i wygryzione deski podłogowe, a obraz zacznie nabierać właściwego kolorytu.