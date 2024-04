Tak rozpoznać świeżość jajek bez rozbijania skorupki. Oto jak sprawdzić, czy jajka nie są zepsute

Tak najlepiej przechowywać jajka

Jajka w wielu sklepach, marketach czy na straganach nie są przechowywane w lodówkach. Pojawia się zatem pytanie, w jaki sposób należy przechowywać jajka.

- Świeże jajka najlepiej przechowywać w lodówce, ponieważ niska temperatura pomaga zachować ich świeżość i zapobiega rozwojowi bakterii - wyjaśnia dr hab. Elżbieta Maćkiw, profesor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH Państwowego Instytutu Badawczego.

Jajka należy przechowywać w stałej temperaturze, najlepiej w lodówce. W sklepach jajka są często sprzedawane na tyle szybko od chwili dostawy, że nie ma potrzeby ich chłodzenia. Czasem są spakowane tak, że nie wymagają chłodzenia przez jakiś czas. Eksperci zalecają umieszczenie jajek w lodówce po przyniesieniu ich do domu, aby utrzymać ich jakość i świeżość. Zmiana temperatury może wpłynąć na trwałość jajek a gwałtowne zmiany temperatury mogą prowadzić do pojawienia się wilgoci na powierzchni jajek, co sprzyja rozwojowi bakterii.