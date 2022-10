Te popularne warzywa i owoce warto jeść ze skórką. Zawiera ona najwięcej cennych składników

Wielu z nas obawia się spożywania warzyw i owoców wraz ze skórką, ze względu na obecne na jej powierzchni pestycydy i bakterie. Pozbywamy się skórki również ze względu na jej lekko gorzkawy posmak oraz ze strachu, że nabawimy się niestrawności. Tymczasem w większości przypadków wystarczy produkt starannie umyć, aby pozbyć się obecnych na nim drobnoustrojów. Co więcej, skórki niektórych owoców i warzyw zawierają cenne właściwości zdrowotne, a wyrzucanie ich do kosza to pozbawianie organizmu bogactwa witamin i minerałów.