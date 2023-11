Tradycyjne pierniczki krok po kroku. Ciasto korzenne podbiło serca ludzi na całym świecie

Jest dobry czas na pieczenie pierników. W wielu rodzinach to coroczna tradycja. W wypadku piernika tradycja ma korzenie wyjątkowo długie. Polegamy na opisie ekspertów, czyli Muzeum Piernika w Toruniu:

"Historia piernika zaczyna się w czasach starożytnych. Wtedy to popularne były ciastka smarowane miodem zwane miodownikami. W jednej z rzymskich książek kucharskich pióra Apicjusza znajduje się nawet przepis na miodownik z pieprzem, bliski późniejszemu piernikowi. Były one przysmakiem rzymskiego cesarza Nerona. Po upadku imperium rzymskiego ta smaczna tradycja ulega jednak zapomnieniu. Dopiero w średniowieczu miodowniki z przyprawami według antycznych receptur zaczynają piec zakonnicy. Było to możliwe dzięki wyprawom krzyżowym, które pozwoliły sprowadzać do Europy duże ilości przypraw. Wraz z rozwojem miast, pojawiają się wyspecjalizowane cechy piekarskie. Korzystają one z doświadczenia zakonników. Tak oto rozpoczyna się wielka kariera piernika."