Wielu kierowców nadal nie wie jak zachować się na drodze szybkiego ruchu!

- Problemem podczas jazdy autostradami i ekspresówkami jest również zbyt wczesne zjeżdżanie przez wyprzedzającego na pas pojazdu wyprzedzanego. Mam na myśli to, że kiedy jadę prawym pasem ekspresówką z dozwoloną prędkością 120 kilometrów na godzinę, czy autostradą 140 na godzinę i wyprzedza mnie lewym ktoś jadący niewiele szybciej, po czym będąc

kilkanaście, a czasem zaledwie kilka metrów przede mną, zjeżdża na mój pas. Jak interpretować takie zachowanie? Co na to policja? - pyta nasz czytelnik pan Maciej.

Dodaje, że w takiej sytuacji, jadąc prawidłowo prawym pasem, jest zmuszany do zwolnienia, aby nie podpadać pod przepis o jeździe „na zderzaku”. Jednak z drugiej strony, na tak nieumiejętnie wyprzedzających też powinien być jakiś "bat" prawny. Bo inaczej polscy kierowcy nie nauczą się korzystać umiejętnie z coraz większej ilości dróg ekspresowych i autostrad – twierdzi pan Maciej.