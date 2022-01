Zadośćuczynienie. Lokatorzy ze sprzedanych bezprawnie domów z Grudziądza wykupują mieszkania z bonifikatą

- To zadośćuczynienie za lata batalii sądowej, za to co zrobili nam ówczesny prezydent Robert Malinowski, prezes MPGN-u Zenon Różycki oraz prezes GTBS-u, Kazimierz Piotrowski - podkreślają Wanda i Henryk Czarneccy. - Zawsze będziemy pamiętać, że to za ich zgodą doszło do transakcji sprzedaży naszych kamienic prywatnym osobom. Nigdy nie zapomnimy tego, co nam zgotowali: łez, stresu, nerwów, nieprzespanych nocy, tułaczki po sądach. Straciliśmy zdrowie, nie wspominając o pieniądzach. Mamy satysfakcję, że sprawiedliwość zwyciężyła, ale pozostaje niedosyt, że żadna z osób odpowiedzialnych za tak poważny błąd, za działanie niezgodne z prawem na majątku publicznym, nie poniosła konsekwencji...