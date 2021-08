Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku jest do naprawy, bo popadł w kłopoty

Zespół Przychodni Specjalistycznych zakończył ubiegły rok stratą. Stąd konieczne było sporządzenie programu naprawczego. To już drugi program naprawczy w tej jednostce. Pierwszy był przygotowany kilkanaście lat temu. I jak mówił Sławomir Paździerski, dyrektor SP ZPS straty są cały czas odrabiane. - W bilansie za ubiegły rok strata z lat poprzednich wynosiła 400 tysięcy złotych - wskazywał.

Co spowodowało ujemny wynik finansowy w ubiegłym roku? Dyrektor Paździerski tłumaczył się pandemią, brakiem możliwości kontaktu z pacjentami. Wskazywał też na trudne warunki lokalowe. Przypomnijmy więc, że przy ul. Szpitalnej we Włocławku ma być budowane Powiatowe Centrum Zdrowia, które w sposób znaczący poprawiłoby warunki przyjęć pacjentów, bo te są dość trudne. Problem w tym, że wciąż są zaskarżane przez konkurencję do Krajowej Izby Odwoławczej rozstrzygnięcia przetargowe. I firma, która dwukrotnie przetargi wygrała - lipnowski "Wiksbud" nie może rozpocząć inwestycji. I nie wiadomo, kiedy rozpocznie.