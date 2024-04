45 godzin ciszy - wybory samorządowe 2024 komentuje Alicja Polewska

Oczywiście dla naszego dobra. W naszym imieniu.

I choć to wybory samorządowe, to wywóz śmieci czy równanie dziurawej jak szwajcarski ser gruntówki na obrzeżach miasta z kretesem przegrały z polityką i partią przez duże "P".

Nie pamiętam tak upartyjnionych wyborów do gmin i powiatów, jak te. Sejmiki wojewódzkie to co innego. Wydawało się, że partyjna polityka kończy się właśnie na sejmikach wojewódzkich i prezydentach dużych miast, a na "prowincji" liczą się ludzie, którzy tutaj żyją i działają dla społeczności. Znają okolicę i ludzi. Jednak wybory z 15 października odesłały te zwyczaje do lamusa, a partie ruszyły chwacko w teren.

I to dosłownie.

Jedni się z tym kryli, trochę "przez ogródek" reklamowali swoich jako najlepszy wybór dla lokalnych społeczności. Inni szli hałaśliwie pod partyjnym szyldem, licząc, że przytłoczonych i otumanionych nadmiarem informacji wyborców złowią na obrazki, znaczki i logotypy bardziej niż na konkrety i postacie. Tym bardziej, jeśli na zdjęciu stanęli obok "kogoś", a inny "ktoś" wsparł.