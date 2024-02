Burmistrz Ciechocinka: - Nasze tężnie na liście Unesco rozsławią Ciechocinek na świecie

- Produkcja soli na terenie miasta i odparowywanie solanki, co ma miejsce w naszych tężniach – wszystko to sprawia, że w Ciechocinku mamy niepowtarzalny i leczniczy klimat. Ten „magnes” przyciąga rzesze kuracjuszy i turystów do miasta - mówi Jarosław Jucewicz, burmistrz Ciechocinka.

Mija 200 lat od rozpoczęcia budowy Tężni Solankowych w Ciechocinku. Można powiedzieć, że 16 lutego rozpoczęły się obchody tej rocznicy?

Jak najbardziej. Podczas sesji Rady Miasta Ciechocinka, która odbyła się w miniony piątek w Teatrze Letnim, podjęliśmy uchwałę o rozpoczęciu Roku Jubileuszowego dotyczącego 200 lat istnienia Tężni Solankowych. Utworzyliśmy Komitet Honorowy i powołaliśmy Radę Programową tego wydarzenia. A znaleźli się w nich m. in. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, burmistrz Ciechocinka, honorowi obywatele miasta i osoby, które angażują się w jego codzienne życie a więc pasjonaci, ale też – jak najbardziej – konserwatorzy zabytków i historycy. W całym 2024 roku czekają nas ciekawe wydarzenia, w tym konferencje naukowe - także te międzynarodowe – których tematem będzie historia powstania Tężni Solankowych i odkrycie prozdrowotnych wód Pomorza i Kujaw a więc zdrowotno - rehabilitacyjny aspekt uzdrowiska. Rok Jubileuszowy wypełnią liczne festiwale, wystawy, prezentacje filmów czy koncerty. Wszystkie wydarzenia będą miały charakter edukacyjny i będą nawiązywały do uczczenia tego historycznego dziedzictwa – do Tężni Solankowych, które są symbolem i nieodłącznym elementem naszego miasta. Finałem obchodów będzie pamiątkowy album. Warto podkreślić, że na sesji Rady Miasta było obecnych wielu znamienitych gości, z całego województwa i z wielu instytucji - w tym z Urzędu Marszałkowskiego czy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu - co świadczy o tym, że tak wielu osobom zależy na tym, aby Ciechocinek dzięki tym tężniom, dalej i coraz mocniej się rozwijał. Przypomnę, że mamy trzy takie obiekty z których dwa pierwsze powstały w latach 1824-1828 według projektu Jakuba Graffa, profesora Akademii Górniczej w Kielcach a z inicjatywy Stanisława Staszica, jednego z twórców koncepcji przemysłowego wykorzystania pokładów soli, które do dzisiaj zalegają pod Ciechocinkiem. Natomiast trzecią tężnię zbudowano w 1859 roku. Z tych dat wynika, że cały ten kompleks jest faktycznie najstarszym tego typu w Europie.

Gdyby Pan miał – oczywiście w dużym skrócie – podsumować, co dają Ciechocinkowi i jego mieszkańcom Tężnie Solankowe?

Zacznę od tej ważnej dla człowieka kwestii, czyli zdrowotnej: produkcja soli na terenie miasta i odparowywanie solanki, co ma miejsce w naszych tężniach – wszystko to sprawia, że w Ciechocinku mamy niepowtarzalny i leczniczy klimat. Ten „magnes” przyciąga rzesze kuracjuszy i turystów do miasta, tylko w 2023 roku uiszczono opłatę uzdrowiskową na poziomie 1 mln 450 tys. osobodni. W porównaniu do 2022, kiedy to zasiadłem na fotelu burmistrza liczba ta wzrosła o 220 tys. Po drugie – tężnie to nasza przyszłość, tym samym lepsza jakość życia mieszkańców - wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że są takim potencjałem do dalszego rozwoju Ciechocinka. Nie tylko w aspekcie leczniczym, ale i w tym turystycznym, dlatego Piotr Całbecki, marszałek województwa, ja jako burmistrz miasta i dr Marcin Zajączkowski, prezes spółki Uzdrowisko Ciechocinek S.A., która to - w imieniu samorządu województwa - administruje naszymi tężniami, w 2023 roku podpisaliśmy porozumienie o współpracy, w tym tej dotyczącej działań zmierzających do umieszczenia zespołu tężni na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Chcemy przez to pokazać, że te 200 lat obiektu to jest coś wyjątkowego - nie tylko na skalę województwa i Europy. Tu chodzi o promocję tężni i uzdrowiska na świecie.

Czy w tym kierunku rozpoczęły się jakieś prace?

Już w poniedziałek, 19 lutego specjalnie powołany zespół złożony m. in z naukowców spotka się, aby zdecydować czy na Listę UNESCO będziemy chcieli wpisać tężnie wraz z tym aspektem produkcji soli, jako procesem technologicznym czy jedynie z okolicznymi parkami, jako obszar do zdrowotnej inhalacji. Wspólnie z samorządem województwa zabiegamy o ten wpis, bo mamy świadomość tego, że ulokowanie Tężni Solankowych na Liście UNESCO, tak rozpoznawalnej na całym świecie, zdecydowanie zwiększy liczbę odwiedzających nasze uzdrowisko tym samym podniesie turystyczną rangę miasta, ale i regionu. Tężnie są w dobrej kondycji, w minionym roku rewitalizacja objęła dwie z nich oraz przepompownię solanki i zagospodarowanie terenu wokół tężni. Cała inwestycja pochłonęła 22 mln zł, większość kwoty pochodziła z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 czyli z unijnego wsparcia. W ogóle, do tej pory współpraca z samorządem województwa, ale i z rządem układała się bardzo dobrze więc liczę na to, że Ciechocinek jako „Perła uzdrowisk” znowu zacznie mocniej błyszczeć nie tylko na mapie Kujawsko-Pomorskiego, dlatego jest tak nam potrzebny ten wpis na Listę UNESCO. Aby Ciechocinek jeszcze bardziej rozsławić...

Gdy będzie jeszcze więcej odwiedzających w Ciechocinku, to co wówczas z bazą noclegową miasta?

Wydaje mi się, że Ciechocinek odczuwa ten większy napór odwiedzających. Właściwie jest już na granicy wydolności, jeśli chodzi o bazę noclegową, co potwierdza fakt budowania bloków, w których sprzedaje się apartamenty pod wynajem. Niestety, od lat nie przybywa w mieście nowych sanatoriów, których mamy obecnie 23 ani też pensjonatów czy hoteli, na poziomie trzech lub więcej gwiazdek. Ta sfera była do tej pory zaniedbana...Moim zdaniem, takie inwestycje powinny powstawać w mieście już od dobrych kilku lat. Uzdrowisko mocno by na tym skorzystało, chociażby z wpływów z podatków czy opłaty uzdrowiskowej. Uważam, że w tej kwestii władze Ciechocinka nie powinny być bezczynne: mogą wspomóc takie inicjatywy choć nie finansowo, bo na takie inwestycje samorząd środków nie ma, ale na przykład poprzez przygotowanie dróg dojazdowych do takich obiektów. Jeśli byłaby taka potrzeba, to także przez przygotowanie infrastruktury transportowej w mieście czy – co wydaje się tu bardzo istotne – przez czasowe zwolnienie danego inwestora z podatków. Takie na przykład wyzwania, jesteśmy w stanie podjąć.

A jak według Pana, z Ciechocinka a więc i z tężni korzysta cały nasz region?

Miałem przyjemność rozmawiać z Michałem Zaleskim, prezydentem Torunia, który potwierdził, że turyści spoza województwa, którzy zaczynają zwiedzanie naszego regionu od Ciechocinka jadą później do Torunia. Wiem, że udają się także do Bydgoszczy, Żnina czy Lichenia…Z kolei mieszkańcy Kujawsko-Pomorskiego – zarówno z dużych miast, jak i z małych miejscowości - chętnie przybywają do naszego uzdrowiska na rehabilitacje i po to, aby zaczerpnąć tego solankowego powietrza pod tężniami tym samym, aby usprawnić swoje drogi oddechowe. Po COVID-19, jest to jak najbardziej nam potrzebne…Przypomnę, że podczas pandemii nasza baza szpitalna przysłużyła się do ratowania zdrowia a czasami i życia zakażonych koronawirusem, którzy trafiali do 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Ciechocinku. Tak więc miasto ma ogromne i szerokie możliwości, według mnie brakowało mu do tej pory takiego większego impulsu do rozwoju.

Chce Pan ożywić Ciechocinek, a co dzieje się z zabytkowym basenem termalno- solankowym. W 2023 roku wojewódzki konserwator zabytków złożył do starostwa powiatowego w Aleksandrowie wniosek o wywłaszczenie tego obiektu.

Potwierdzam, że w tym przypadku – jako samorząd Ciechocinka - otrzymaliśmy propozycję od wojewódzkiego konserwatora zabytków, abyśmy podjęli się negocjacji w procesie wywłaszczania tego basenu. Jako burmistrz wyraziłem na to zgodę, ale jednocześnie przedstawiłem opinię, aby to państwo wskazało źródło finansowania tego wykupu, ponieważ naszej gminy na to nie stać. Natomiast cały czas, niezależnie od tych wcześniejszych działań związanych z wywłaszczeniem tego basenu, prowadzimy rozmowy z właścicielem obiektu o wymianie gruntów za basen lub o możliwości wsparcia inwestora w jego planach rozwojowych. Wiadomo, że podmiot gospodarczy, w którego gestii jest ten obiekt chce odbudować zabytkowy basen solankowy według projektu nawiązującego do oryginału. A w jego okolicy, ubiega się o pozwolenie na budowę hotelu.

Wideo Czy miłość to romantyzm czy biologiczna kalkulacja?