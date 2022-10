Dr hab. Joanna Didkowska z Narodowego Instytutu Onkologii: - Polki się nie badają

Zachorowania na raka, to nie tylko narastający problem zdrowotny, ale też społeczny i ekonomiczny. Jakie miejsce w Krajowym Rejestrze Nowotworów zajmują nowotwory ginekologiczne?

Nowotwory, to rzeczywiście problem wielowymiarowy, ponieważ dotyka on nie tylko chorego, ale również całą rodzinę. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy choruje kobieta, bo niezależnie od wieku, pełni ona wiele ról społecznych: jest matką, żoną, babcią czy pracownikiem. Jeśli chodzi o występowanie chorób nowotworowych w ogóle to, niestety, obserwujemy więcej tych zachorowań u kobiet młodych i w średnim wieku, aniżeli u mężczyzn. Natomiast każdego roku notujemy około 13 tys. nowych nowotworów ginekologicznych, co stanowi blisko 15 proc. wszystkich zachorowań na nowotwory wśród kobiet. W ciągu ostatnich 20 lat liczba ta wzrosła o ponad 3 tys. To są niepokojące dane. Mamy też blisko 7 tys. zgonów, co stanowi także około 15 proc. tych zgonów, z powodu chorób nowotworowych u kobiet.