HIMARS to również szansa dla naszych naukowców, dla naszych specjalistów - mówi Mariusz Błaszczak, szef MON

- W pierwszym etapie żołnierze amerykańscy będą razem z nami tę Akademię prowadzili, później nasi instruktorzy przejmą obowiązki. Ale chcemy być w ścisłym kontakcie z Amerykanami ze względu na ich umiejętności, bo chodzi nie tylko o obsługę bieżąca, ale także umiejętność walki przy użyciu HIMARS-ów - wyjaśnia minister Mariusz Błaszczak w rozmowie z "Pomorską".

Akademia HIMARS – hasło brzmi szumnie. Ale co z tej inicjatywy będzie miało miasto, przy którym znajduje się poligon?

Przede wszystkim to, że będą do Torunia przyjeżdżać żołnierze, żeby korzystać z tej infrastruktury. A więc skoro będą żołnierze, miasto, region będą miały klientów, którzy będą w tej okolicy spędzać wolny czas.

O jakich liczbach mówimy?

Akademia otwarta jest przede wszystkim na żołnierzy Wojska Polskiego. A przypomnę, że będziemy mieć 500 wyrzutni HIMARS. Obsługa HIMARS-ów to 3 osoby, więc łatwo pomnożyć tych 500 razy 3 i mamy liczbę. Jesteśmy otwarci także na naszych sojuszników. HIMARS-y zostały kupione przez Estończyków, Łotyszy i Litwinów. Liczba wyrzutni jest tam mniejsza, no ale nie zmienia to faktu, że oferta nasza jest skierowana tych partnerów. W pierwszym etapie żołnierze amerykańscy będą razem z nami tę Akademię prowadzili, później nasi instruktorzy przejmą obowiązki. Ale chcemy być w ścisłym kontakcie z Amerykanami ze względu na ich umiejętności, bo chodzi nie tylko o obsługę bieżąca, ale także umiejętność walki przy użyciu HIMARS-ów. A więc w grę wchodzi współpraca poszczególnych jednostek budowanie elementów taktycznych, które dają potem rezultaty w walce. W związku z tym toruński poligon stanie się centrum Himars w Europie. A wszyscy doskonale wiemy, że HIMARS-y sprawdziły się na wojnie na Ukrainie, więc zainteresowanie będzie olbrzymie.

Toruń utracił uczelnię wojskową i ma nadzieję na restytucję tej uczelni w jakiejś formie. To realna nadzieja?

Myślę, że Akademia HIMARS ma wartość 10 uczelni wojskowych, dlatego, że daje praktyczne umiejętności - z całym szacunkiem dla uczelni wojskowych, które uczą przede wszystkim teorii. Mówiłem o Akademii HIMARS w kontekście kursów podstawowych, ale przecież będą tu się odbywały również kursy doszkalające.

Pojawiły się już doniesienia prasowe o pierwszych przypadkach skutecznego zagłuszania HIMARS-ów przez Rosjan. Co się stanie, jeśli z tego powodu HIMARS-y stracą swoją doskonałą skuteczność. Czy Akademia HIMARS nie rozpadnie się wówczas jak domek z kart?

Teoretycznie dotyczy to każdej broni. Ale proszę pamiętać, że producenci HIMARS-ów też nie śpią, ale szukają innych rozwiązań. W tym procesie zawsze mamy do czynienia z wyścigiem, ale jeżeli porównamy potencjał technologiczny Stanów Zjednoczonych i Rosji, to są to biegunowe różnice. Jesteśmy spokojni co do możliwości technologicznych amerykańskich. Współpracujemy ze Stanami Zjednoczonymi bardzo ściśle, także możemy być spokojni. To jest również szansa dla naszych naukowców, dla naszych specjalistów. Amerykańska armia jest otwarta na współpracę, więc traktujmy HIMARS-y jako szansę.

Tuż za panem wisi baner 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, który przeprowadzał ostatnio duży przetarg dotyczący remontu remontu starszego typu rakiet. Jak będzie z obsługą serwisową HIMARS-ów? Czy można liczyć na to, że jakieś komponenty będą produkowane w Polsce?

W ramach naszych negocjacji dotyczących pozyskania 500 kolejnych wyrzutni, negocjujemy również produkcję rakiet w Polsce. Kolejnych 500 wyrzutni będzie osadzonych na polskich jelczach. To już rozstrzygnęliśmy z naszym partnerem amerykańskim i teraz negocjujemy szczegóły dotyczące rakiet, bo to jest duży kontrakt, więc mamy na to szansę. Spójrzmy na rzecz z odwrotnej perspektywy - czy taka koncentracja celów militarnych nie osłabia bezpieczeństwa naszego regionu?

Jest dokładnie odwrotnie - obecność wojskowa daje gwarancje bezpieczeństwa. Obecność żołnierzy amerykańskich tym bardziej. Zobaczmy, co się wydarzyło na Ukrainie. W miejscowościach okupowanych przez żołnierzy rosyjskich, wojsko dopuszczało się zbrodni wojennych. Polska szlachta i magnateria w XVIII wieku też twierdziła, że jeżeli Rzeczpospolita nie będzie miała wojska, nie zostanie napadnięta. To był absurd. Polska jest bezpieczna wtedy, kiedy ma silne wojsko. Toruń jest bezpieczny wtedy, kiedy stacjonują żołnierze Wojska Polskiego. Polska jest bezpieczna wtedy, kiedy jest niepodległa i wtedy, kiedy jest silna. Miejmy świadomość tego, że nikt za nas o naszą niepodległość, o nasze bezpieczeństwo. Jesteśmy w NATO, jesteśmy w sojuszu, bardzo to sobie cenimy, ale pamiętajmy, że to jest wsparcie, którego nam udzielają sojusznicy. Jeżeli sami nie mielibyśmy woli bronić ojczyzny, to sojusznicy za nas Polski bronić nie będą. Więc jesteśmy zdeterminowani, żeby tworzyć silne wojsko polskie.

