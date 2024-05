Oszuści są o dwa kroki przed policją. Zaspaliśmy - komentuje Lucyna Talaśka-Klich

Wzbiera we mnie złość, gdy słyszę kolejną historię o zazwyczaj starszej osobie, która uwierzyła oszustom i straciła oszczędności swego życia. Złości mnie to, że jako państwo jesteśmy bezradni, pozwoliliśmy łotrom poczuć się absolutnie bezkarnie! Zaspaliśmy. Nie doceniliśmy zagrożenia, które narastało. Najpierw były to pojedyncze przypadki, dziś z takich oszustw żyje wiele międzynarodowych gangów. Nasza policja odnosi sukcesy np. w walce z gangami narkotykowymi, ale nie uchroniła obywateli przed falą oszustw, która zalewa nas coraz bardziej. Toniemy!

Już słyszę głosy oburzonych policjantów, że jest ich za mało, a oszustów za dużo. I że to oszuści mają lepszy sprzęt teleinformatyczny niż stróże prawa. To prawda. Zgodzę się też, że policjanci za mało zarabiają, a do walki z oszustami potrzeba najlepszych specjalistów. W Pentagonie uczą pracowników jak włamywać się do własnej sieci i robią to nie po to, by zostali oni hakerami, ale by chronili sieć przed przestępcami.