Pyszne pączki od pani Jadwigi z Kikoła. Seniorka zdradza sekrety na udane pączki

W Tłusty Czwartek zapomnimy o liczeniu kalorii i będziemy się bezkarnie objadać pączkami i chruścikami w tłusty czwartek. Można wprawdzie kupić je w cukierni, ale najsmaczniejsze są te pieczone w domu. Nie jest to trudna sztuka, ale trzeba się po prostu odważyć. Szkoły są różne. Jedni rozpoczynają od rozczynu z drożdży, cukru i mleka, a inni wszystkie składniki wrzucają do miski i wyrabiają ciasto. Jedno jest pewne, trzeba je porządnie wyrobić i nie zaszkodzi dodanie spirytusu. Wtedy pączki nie będą piły tłuszczu.

Ile kalorii ma jeden pączek? Co zrobić, żeby je spalić?

Nigdy też nie wolno się zniechęcać, bo pierwsze pączki mogą się po prostu nie udać. Sekretem jest wyczucie odpowiedniej konsystencji ciasta. Ciasto drożdżowe to nie babka, przy której wszystkie składniki można zważyć bądź odmierzyć szklanką. Moje pierwsze próby z pieczeniem pączków nie należały do udanych. Najpierw pączki nie chciały wypłynąć na powierzchnię, a po upieczeniu można je było jeść z wędliną. Z czasem nabrałam wprawy, ale do tej pory nie udało mi się upiec takich, jakie piekła moja babcia. Były ogromne, z cieniutką skórką i tak wypieczone, że aż kruche. Po dziś dzień nikomu w rodzinie nie udało się powtórzyć tego efektu. A wiele osób płci obojga widziało, jak babcia robiła ciasto.