Taki składnik dodaj do żurku wielkanocnego, a domownicy będą zachwyceni! Oto trik Magdy Gessler

Żurek to danie chętnie gotowane zarówno na co dzień, jak i od święta. Jednak szczególnie zależy nam, aby jego smak był idealny w Wielkanoc. Do przygotowania tradycyjnego żurku zazwyczaj używamy białej kiełbasy, wędzonego boczku oraz warzyw np. pietruszkę, marchewkę, selera, pora czy cebulę. Tymczasem, aby podkręcić jego walory smakowe warto dodać jeszcze jeden produkt, który poleca sama Magda Gessler.