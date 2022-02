Takie popularne polskie potrawy mogą tobie zaszkodzić. W zestawieniu m.in. kotlet schabowy

Chociaż lekarze od lat biją na alarm, że jemy zbyt tłusto i nasza dieta jest uboga w warzywa i owoce, to nadal na wielu polskich stołach dominują potrawy mięsne i smażone. Trudno jest zrezygnować ze smaków, które znamy od dzieciństwa, można jednak ograniczyć ich ilość, tak, aby ich wpływ na nasze zdrowie był minimalny.

Co jedzą Polacy?

Dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego nie napawają optymizmem. Jemy zbyt dużo mięsa, zwłaszcza czerwonego, a także wędlin. Nasza dieta jest uboga w witaminy D i C, magnez oraz wapń. Przybywa także osób cierpiących na otyłość - w chwili obecnej ponad połowa dorosłych Polaków ma nadwagę. Warto więc dbać o to, co znajduje się na naszych talerzach, aby uniknąć przykrych konsekwencji niezdrowego trybu życia w przyszłości.