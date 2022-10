Takie produkty zawierają najwięcej cukru. W niektórych przypadkach możesz być zaskoczony

O negatywnym wpływie dużej ilości cukru w diecie na organizm słyszał już każdy. Prowadzi on nie tylko do otyłości, ale ma także destrukcyjny wpływ na zdrowie stawów i układ krwionośny. Dieta wysokocukrowa może skutkować nadciśnieniem, miażdżycą tętnic oraz zwiększa ryzyko zawału serca. Cukier ma wpływ także na wygląd zewnętrzny. Oznaki, że jesz go za dużo szybko zaobserwujesz po kondycji swojej cery oraz włosów. Skóra szybciej zaczynie się starzeć, przybędzie zmarszczek, a na twarzy może wystąpić trądzik. Warto więc robić zakupy świadomie i zrezygnować z produktów, które mają w składzie zbyt wiele cukru.