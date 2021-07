Takie znamiona na skórze powinny wzbudzić nasz niepokój! Zobacz wyjaśnienie

Może to być dla Was zaskoczeniem, ale nowotwory skóry to te, które występują najczęściej na świecie. Zazwyczaj powstają w wyniku nadmiernej ekspozycji na promieniowanie słoneczne, które po wniknięciu do skóry z biegiem lat powodują jej uszkodzenie. Na szczęście nie wszystkie znamiona są niebezpieczne, jednak nie powinniśmy bagatelizować żadnego z nich. Zobaczcie, kiedy powinna nam się zapalić czerwona lampka! Szczegóły na kolejnych zdjęciach >>>

pixabay/zdjęcie ilustracyjne